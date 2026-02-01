11 bebek soğuktan öldü

Haq, konuya dair yaptığı açıklamada, bu hafta bir çocuğun daha soğuktan donarak öldüğünü ve toplam sayının 11’e ulaştığını belirterek BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze’deki sert kış koşullarına karşı desteklemeye çalıştığını dile getirdi. Haq, ekim ayından bu yana, BM ve ortaklarının on binlerce çadır dağıtarak yarım milyondan fazla insana barınak sağladığını, ancak söz konusu çadırların, özellikle kış mevsiminde sınırlı koruma sağlayabildiğinin altını çizdi.