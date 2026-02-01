Yeni Şafak
11 bebek soğuktan öldü

04:001/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Gazze'de 11 bebek soğuk sebebiyle hayatını kaybetti
Gazze'de 11 bebek soğuk sebebiyle hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Ferhan Haq, işgalci İsrail ordusunun kuşatma altında tutmaya devam ettiği Gazze’de, kış şartlarının ağırlaştığı aralık ayından beri 11 bebeğin donarak can verdiğini bildirdi.

Haq, konuya dair yaptığı açıklamada, bu hafta bir çocuğun daha soğuktan donarak öldüğünü ve toplam sayının 11’e ulaştığını belirterek BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze’deki sert kış koşullarına karşı desteklemeye çalıştığını dile getirdi. Haq, ekim ayından bu yana, BM ve ortaklarının on binlerce çadır dağıtarak yarım milyondan fazla insana barınak sağladığını, ancak söz konusu çadırların, özellikle kış mevsiminde sınırlı koruma sağlayabildiğinin altını çizdi.



