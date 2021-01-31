Dünya 12 bin kişinin arasından seçildi İsveçli hemşire 1 hafta boyunca ıssız adada 60 filmi tek başına izleyecek
AVRUPA

12 bin kişinin arasından seçildi: İsveçli hemşire 1 hafta boyunca ıssız adada 60 filmi tek başına izleyecek

İsveçli hemşire Lisa Enroth, salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Goteborg Film Festivali'nin 60 filmlik programının tamamını tek başına ıssız bir adadaki deniz fenerinden izleyeceği yarışmayı kazandı. Hemşire Enroth, dünyanın dört bir yanından başvuran 12 bin kişiyi geride bırakarak yarışmayı kazandı.

Haber Merkezi DHA
İsveçli hemşire 1 hafta boyunca ıssız adada 60 filmi tek başına izleyecek.
İsveçli hemşire 1 hafta boyunca ıssız adada 60 filmi tek başına izleyecek.

Pandemi sırasında Covid-19 servisinde çalışan hemşire Lisa Enroth, salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Goteborg Film Festivali’ne katılacak 60 filmi, tek başına İsveç kıyılarındaki ıssız bir adadaki deniz fenerinden izleyecek. Yapılan yarışmayı 12 bin kişi arasından kazanan Enroth “Bir hafta boyunca tamamen farklı bir gerçekliğin parçası olmaktan keyif almayı umduğunu” söyledi.

GÜNLÜK HAYATINI KAYDEDECEK

Enroth, Hamneskar adasındaki Pater Noster deniz fenerinde telefon, bilgisayar, kitap veya başka herhangi bir eğlence şekli olmadan bir hafta yalnız yaşayacak. Lisa Enroth, 1 haftalık süreçte günlük yaşamını video çekerek kayıt altına alacak ve bu video günlükler festival yöneticileri tarafından açılan web sitesinden izlenebilecek.

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