Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
12 havalimanında eş zamanlı grev: On binlerce uçuşu etkilemesi bekleniyor

12 havalimanında eş zamanlı grev: On binlerce uçuşu etkilemesi bekleniyor

18:5730/03/2026, الإثنين
AA
Sonraki haber
Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri veren şirketin çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihlerinde greve katılması bekleniyor.
Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri veren şirketin çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihlerinde greve katılması bekleniyor.

İspanya’da yer hizmetleri şirketi Groundforce çalışanlarının 12 havalimanında başlattığı grev, binlerce yolcuyu etkiledi ve uçuşlarda gecikmelere yol açtı. Paskalya haftasında devam eden grevin, maaş anlaşmazlığı nedeniyle başlatıldığı ve toplamda 70 binden fazla uçuşu etkilemesinin beklendiği bildirildi.

İspanya'da havalimanlarında yer hizmetleri veren Groundforce adlı şirketin çalışanlarının başlattığı ve 12 havalimanında geçerli olan grev, binlerce yolcuyu etkiledi.

Groundforce şirketinin çalışanlarının bağlı olduğu sendikaların aldığı kararla başlayan grev kapsamında, Madrid, Barcelona, Alicante, Valensiya, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura ve Bilbao havalimanlarında yerel saatle 05.00-07.00, 11.00-17.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde yer hizmetleri sınırlı düzeyde veriliyor.

Grevin özellikle Madrid, Barselona ve Bilbao havalimanlarında sorunlar yarattığını söyleyen sendika yetkilileri, binlerce yolcunun mağdur kaldığı, birçok uçuşta 40 ila 70 dakika rötarların yaşandığı ve Madrid'de 6 uçağın yolcuların bagajları yüklenmeden havalandığı bilgisini paylaştı.

CCCO, UGT ve ESO adlı 3 sendikadan yapılan ortak açıklamada, "şirket yönetiminin toplu sözleşmede yer alan maaş taahhütlerine uymaması ve çalışanlarının satın alma gücünde kayba neden olmalarından" ötürü greve gitme kararının alındığı bildirildi.

Katolik dünyasının dini bayramı olan Paskalya haftasında yapılan ve 6 Nisan'a kadar devam etmesi beklenen grevin toplamda 70 bin 505 uçuşu etkilemesi öngörülüyor.

Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri veren şirketin çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihlerinde greve katılması bekleniyor.


#İspanya
#havalimanı
#grev
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
