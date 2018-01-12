131 bin kişi sınırda

Rejim saldırıları sonucu İdlib’de evlerini terk ederek yollara düşen ve Türkiye sınırına yaklaşan Suriyeli sayısı 131 bini geçti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlib’in kuzeyine gelen kişilerin sayısının 131 bini geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz gece gündüz yeni barınma kapasitesi oluşturabilmek için çalışıyor. Daha önceki göç dalgalarında olduğu gibi bu sefer de Türkiye’ye doğru yönelen kişilerin tüm insani ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hatay’daki depolarımıza takviye barınma ve beslenme malzemeleri sevk ediyoruz” dedi.

İdlib kuzeyindeki Kelbit mevkiinde bulunan ve daha önce AFAD tarafından zemin çalışmaları yapılan araziyi yeniden düzenleyen Kızılay, göç dalgasıyla gelen sivillerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için bölgeye çadır kurmaya başladı. Bölgeye birkaç gün içinde 500 çadırdan oluşan bir kamp alanı inşa edecek Kızılay, daha fazlası için de çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay, çadır kurulumunun yanı sıra buralara yerleştirilecek olan ailelerin battaniye, yatak, soba ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. Büyük gruplar halinde İdlib’in kuzeyine doğru ilerleyen insanlara bazı noktalarda kumanya da dağıtılıyor.

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Kerem Kınık

TDV’DEN BİN ÇADIR

Bu arada bölgeye yönelik kapsamlı bir destek de Türkiye Diyanet Vakfı’ndan (TDV) geldi. TDV, bombardımandan kaçan aileler için İdlib’e bağlı Babıska, El Hassan, Derkuş ve Gah bölgelerinde bin çadır kurulduğunu açıkladı.