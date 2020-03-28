132 bin kişi iyileşti: İyileşme oranı yüzde 84 civarında

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 577 bini aşkın kişiden 130 binden fazlası sağlığına kavuştu. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 577 bin 893'e ulaştı. Salgın nedeniyle 26 bin 476 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 130 bin 670'ye çıktı.

Böylece iyileşlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.

ÇİN'DEN GÜZEL HABER

Vaka sayısında virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i geçen ABD'de 85 bin 604 vakadan bin 868'i, Kanada'da da 4 bin 43 kişiden 228'i hastalığı yendi. 81 bin 340 vakanın bulunduğu Çin'de ise 74 bin 588 kişi iyileşti. Güney Kore'de 9 bin 332 vakadan 4 bin 528'i, Japonya'da bin 387 vakadan 359'u, Singapur'da 683 vakadan 172'i sağlığına kavuştu. Bir süre Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında karantinada tutulan "Diamond Princess" gemisindeki 712 vakadan 597'si hastalığı atlattı.

DÜNYA İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı

AVRUPA'DA VAKA SAYISI YÜKSEK

Avrupa'da Kovid-19'dan en sert darbeyi alan ülkelerden İtalya'da 80 bin 589 vakadan 10 bin 361'i iyileşti. İtalya'dan sonra en yüksek vaka sayısının bulunduğu İspanya'da da 57 bin 786 hastanın 7 bin 15'i sağlığına kavuştu. Almanya'da 43 bin 938 vakanın 5 bin 673'ü iyileşirken, Fransa'da 29 bin 155 kişiden 4 bin 948'i Kovid-19'u atlattı.

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İRAN DA İYİLEŞİYOR

Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde Çin'den sonra en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan 29 bin 406 vakaya sahip İran'da ise 10 bin 457 kişi iyileşti. İsrail'de 3 bin 35 kişinin 79'u, Suudi Arabistan'da bin vakanın 33'ü, Katar'da 549 vakanın 43'ü, Mısır'da 495 vakanın 102'si, Bahreyn'de 458 vakanın 204'ü, Irak'ta 382 vakanın 105'i, Lübnan'da 368 vakanın 23'ü, Kuveyt'te 208 vakanın 49'u sağlığına kavuştu.