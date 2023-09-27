14 ülkede Mevlid-i Şerif heyecanı yaşandı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandilinin heyecanı tüm dünyayı sararken bu anlamlı gecede İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) medreselerinde de Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunarak, iftar sofraları kuruldu.





Dünyanın dört bir yanında eğitim ve kalkınma çalışmaları kapsamında kalıcı eser inşa ederek öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veren İDDEF, ilim yuvası cami, medrese ve mescitlerinde hocaları, öğrencileri ve Müslümanlar’ın katılımıyla İslam dünyasının en önemli gün ve geceleri arasında yer alan Mevlid-i Şerif için program gerçekleştirdi. Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla idrak edilirken, Allah Resulü (S.A.V)’ne salât ve selam edildi.

Afrika ve Asya’da Gine, Fildişi Sahili, Benin, Nijer, Gana, Burkina Faso, Çad, Nijerya, Etiyopya, Somali, Kenya, Tanzanya, Pakistan ve Afganistan olmak üzere 14 ülkede düzenlenen programlara akın eden Müslümanlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelerek Peygamber Efendimiz ve insanlık için dua etti.





Program kapsamında yurt dışındaki medrese, mescit ve camilerde on binlerce öğrenci ve Müslüman halk bir sofrada buluşarak hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yemeklerle iftar yaptı.







