2. Dünya Savaşı'ndan kalma heykelden ceset çıktı

Rusya Soruşturma Komitesi, Volgograd kentindeki 85 metrelik "Anavatan Çağırıyor" adlı ikonik heykelin kafasının içinden bir ceset çıkarıldığını açıkladı.





1925'ten 1961'e kadar Stalingrad olarak bilinen Volgograd, İkinci Dünya Savaşı'nın en ölümcül ve en önemli çatışmalarından birine tanıklık etti.





DÜNYANIN EN UZUN KADIN HEYKELİ

Mimar Evgeny Vuchetich'in "Anavatan Çağırıyor" adlı heykeli, şehrin savunucularını anmak için 1967'de dikildi ve dünyanın en uzun kadın heykeli olmaya devam ediyor.





Rusya Soruşturma Komitesi heykelin içinde turist olarak tanımladıkları bir adamın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.





RUS DEVLET AKADEMİSİNDE MÜDÜRMÜŞ

Daha sonra yerel bir kaynak, onu Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi müdürü Nikolay Chesnokov olarak tanımladı.





Yerel haber sitesi V1.ru, heykelin içinde bir gezi sırasında kendini iyi hissetmediğini ve sağlık görevlileri ona ulaşamadan hayatını kaybettiğini bildirdi.



