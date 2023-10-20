2 milyon kişiye 20 TIR yardım!

İşgalci güç israil’in 14 gündür tam abluka altında tuttuğu ve binlerce bomba ile soykırım boyutuna varan saldırılarına devam ettiği Gazze’ye 2 hafta sonra 20 TIR’lık yardım konvoyunun bugün girmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın tam destek verdiği işgalci güce milyar dolarlık yeni askeri yardım sözü vermesine karşılık büyük bir zafer gibi ilan ettiği 20 TIR için yetkililer, “Okyanusta bir su damlası” tepkisini gösterdi. Günlerdir su, gıda, ilaç ve elektrikten mahrum bir hayat yaşayan Gazze’de 1 milyon kişi de yerlerinden olmuş durumda, ancak 20 TIR’ın dahi Mısır sınırındaki Refah kapısından girebilmesi için İsrail saldırılarının oluşturduğu tahribatın giderilmesi gerekiyor. Refah Kapısı’nın Mısır tarafında 100’den fazla TIR’ın beklediği biliniyor.

Yollardaki hasarın onarılması bekleniyor

İşgalci gücün kontrolünde olmayan tek çıkış kapısı Refah, 7 Ekim sonrası İsrail uçaklarının Filistin tarafına yaptığı saldırılar sonucu işlevsiz kaldı. Yetkililer, atılan bombalar sonucu kapı çevresinde ve uzanan yollarda derin çukurların oluştuğunu belirterek tırların geçişini sağlamak için bu noktaların hasarı giderecek teçhizatın Mısır’dan Refah’a gönderildiğini belirtti. Çalışmaların cuma günü tamamlanmasını beklenirken, 20 TIR’ın ancak bundan sonra insani yardımı bölgeye ulaştırabileceği açıklandı. 100’den fazla TIR, Refah’ın Mısır tarafında bekliyor. Mısırlı yetkililer daha fazla yardım malzemesinin ise Refah’a 45 km uzaklıktaki El-Ariş kentinde tutulduğunu kaydetti.

Normalde 100’den fazla giriş oluyordu

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Sözcüsü Benoit Carpentier ise ABD Başkanı’nın büyük müjde diye duyurduğu 20 tırın, “Okyanusta bir damla” olduğunu söyledi. Refah Kapısı’ndan normal günlerde 100’den fazla insani yardım taşıyan tırın yaptığı belirtilerek 2 milyondan fazla nüfusu barındıran Gazze’nin daha fazlasına ihtiyacı olduğu belirtildi. Sözcü Carpentier İsrail’in TIR’ların geçişi sırasında hava saldırılarını durduracağına dair bir taahhütte bulunmadığına da dikkati çekti.

İŞGALCİden farklı açıklamalar

Yardımlar konusunda İşgalci yönetimden farklı açıklamalar yapılıyor. Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman Mısır üzerinden insani yardımların “yakında başlayacağını” belirtti ancak zaman olacağı konusunda detay vermedi. Gendelman, Gazze’de Hamas yerine başka bir yönetim geçirme arayışında olduklarını da belirtti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise, “Şu aşamada, Gazze’ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Kapılar hala kapalı. Vakti geldiğinde bunu açıklayacağız” dedi.

Katliam paketi

Gazze’ye 20 TIR’ı müjde gibi sunan ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün İsrail’e yaptığı destek ziyaretinde “ABD’nin İsrail’in güvenli bir yer olması için ellerinden gelen her şeyi yapacağını” belirterek, “Bu hafta ABD Kongresi’nden İsrail’e yönelik ‘benzeri görülmemiş’ bir savunma paketi isteyeceğini” söylemişti. Biden’ın İsrail için 20-30 milyar dolarlık bir silah yardımı açıklaması bekleniyor.







