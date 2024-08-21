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Dünya

20 günde vurulan 8. okul

İsrail ordusu dün öğle saatlerinde Gazze’nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulu'nu bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Katledilenlerden biri Filistinli gazeteci Hamza Abdurrahman Murteca oldu. Dünkü saldırıyla birlikte ağustos başından bu yana İsrail’in hedef aldığı okul sayısı 8'i buldu.

04:00 - 21/08/2024 Wednesday
Güncelleme: 02:59 - 21/08/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, dün öğle saatlerinde Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında Filistinli gazeteci Hamza Abdurrahman Murteca da yer alırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 170'e yükseldiği bildirildi. Görgü tanıkları, okulu hedef alan saldırının ardından enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. İşgalci İsrail ordusu, Ağustos ayının başından beri Gazze'de sekizinci kez Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alıyor. 10 Ağustos'ta Gazze şehir merkezinde Derec mahallesinde bulunan El-Tabiin Okulunu sabah namazı sırasında birer tonluk ABD yapımı üç MK-84 bombasıyla hedef alan İsrail ordusu, 100'den fazla Filistinliyi öldürürek yüzlerce Filistinliyi yaralamıştı.

BİR GÜNDE 35 ÖLÜ

Öte yandan, İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, ateşkes müzakerelerine rağmen Gazze'nin çeşitli noktalarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlarda gün boyu 35 Filistinlinin daha öldüğünü ve 114 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, bombardımanların yoğunluğu nedeniyle acil yardım ekiplerinin duruma müdahale edemediğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında ölü sayısının 40 bin 173'e, yaralı sayısının ise 92 bin 857'ye ulaştığı bilgisi verildi.

24 saat yetecek yakıt kaldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatması sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Gazze'ye yakıt girişini engellemeye devam ettiğini belirterek, yalnızca 24 saat yetecek kadar yakıt kaldığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yakıt ulaştırılmaması halinde tüm sağlık hizmetlerinin duracağı ve ambulansların şu an hareket edemediği belirtilerek, "Ayakta kalmak için yalnızca Allah'a ve sağlık personellerimize güveniyoruz" cümlelerine yer verildi.



#Soykırım
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#Filistin
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