21 numara beklemede

Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmesine ilişkin soruşturma, cinayetin emrini bizzat verdiği belirtilen Prens Muhammed bin Selman'ın en yakınındaki iki adamına uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için suikast ekibi kuran eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ile katilleri cinayet sırasında yönlendiren Prens Muhammed'in danışmanı Abdullah Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararda Asiri ve Kahtani'nin 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtildi. Evlilik evraklarını almak için İstanbul'daki konsolosluk binasına giren Kaşıkçı, Riyad'dan gelerek cinayet için burada bekleyen ekip tarafından önce boğulmuş, ardından testereyle parçalara ayrılmıştı.

Ahmed Asiri

LİSTEDEKİLER 20 KİŞİ

Savcılığın sevk yazısında, Asiri ve Kahtani'nin olayın planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli şüphe bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçlardan iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Suud el-Kahtani

Savcılık yazısında ayrıca, cinayet tarihinden bir gün önce Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen 15 şüphelinin kimlik bilgilerine de yer verildi. Sözkonusu 15 şüpheli ile Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nda çalışan şüpheliler Ahmed Abdullah A. el-Muzaini, Müflis Şaya M. el-Muslih ve Saad Muid el-Karni'nin cinayetten sonra Suudi Arabistan'a geri döndükleri belirtildi. 15 kişilik suikast timinin dışında konsolosluk çalışanı bu 3 kişi hakkında da yakalama kararı bulunduğunu hatırlatan Başsavcılık, Prens Muhammed'in yardımcıları Asiri ile Kahtani hakkında da aynı kararı aldırarak Kaşıkçı cinayetinde şüpheli sayısını 20'ye yükseltmiş oldu.

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Sonuna kadar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda sıklıkla gündeme gelen konuların başında Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde de konuyu muhataplarıyla ele aldığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin sergilediği tavır, şeffaflık ve kararlılık herkes tarafından takdir ediliyor, teşekkür ediyorlar ancak bizim kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin, önceden planlanmış bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmamız lazım" diye konuştu.

BM’nin cezaya yetkisi yokmuş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma çağrısı yaptıklarını anımsatarak, “Ama bizim cezai bir soruşturma için yetkimiz yok” dedi. Düzenlediği basın toplantısında Bachelet, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettiğini anlattı. Soruşturmanın ancak BM üyesi ülkeler ve BM Güvenlik Konseyinin girişimiyle yapılacağına dikkat çeken Bachelet şunları söyledi: “Hakikaten gerçekte neler olduğunun ortaya çıkması ve bu korkunç cinayetin sorumlularının ortaya çıkması için (böyle bir soruşturmanın) gerekli olduğuna inanıyorum. Ayrıca tüm gazetecilerin de korunması gerektiğine inanıyorum. Kaşıkçı olayında BM’nin pasif kaldığına ilişkin eleştirelere katılmıyorum. Konuyu öğrenmek için bilgi bekliyorduk. Çünkü duyumlara göre hareket edemeyiz. Söylediğim gibi cezai bir soruşturma için bizim bir yetkimiz yok.”

Ünlü aktör belgesel için geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı. Korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple Levent'teki başkonsolosluk binası önüne gelen Penn, polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü aldı, daha sonra ekip konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı. Ünlü oyuncu bölgede ekibiyle birlikte akşam saatlerine dek çalıştı. Olaya ilişkin birçok kişiyle görüşüp çekim yapacağı ve ardından bir belgesel hazırlayacağı belirtilen Sean Penn'in, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de temas kuracağı öğrenildi.

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