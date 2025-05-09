2,3 milyon Gazzeli için Nazi kampları kuracak

İşgalci İsrail ordusu, geçtiğimiz cumartesi günü onaylanan Gazze’de tam işgal planı kapsamında, 2 aydır izin vermediği insani yardımları kendi tekeli altına alıyor. Açlığı bir silah olarak kullanan işgal ordusu, işgalle eş zamanlı olarak yardımları organize etme bahanesiyle Gazze’deki 2.3 milyon Filistinliyi Nazi tipi toplama kamplarında tecrit etmek istiyor. İşgalin Batı Şeria ayağında ise 21 Ocak’tan beri bölgenin birçok yerinde baskın, yıkım ve tutuklamalara devam eden işgal devletinin, burada 90’lı yıllardan beri uygulamaya çalıştığı ve binlerce Yahudi yerleşimi kurulmasını öngören E-1 işgal planını devreye sokuyor.





ZORUNLU TECRİT UYGULAYACAK

İsrail güvenlik kabinesi tarafından kabul edilen Gazze’deki işgalin genişletilmesine ilişkin plan, daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor. İnsani yardımların İsrail tekeline alınmasını öngören plan kapsamında, Filistinlilerin Gazze’nin güneyindeki küçük bir alanda çeşitli toplama kamplarına doldurulması ve bu kamplara gıda ve diğer günlük ihtiyaçların yalnızca İsrail kontrolünde girmesi öngörülüyor. Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de planda yer alıyor.





GAZZE’YE BOYUN EĞDİRMEK İSTİYOR

Konuya dair Gazze’deki hükümetin Basın Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek, sistematik tecrit planları kapsamında insani yardımların kontrol edilmesi ve dağıtılması üzerinden işgalci İsrail'in Nazi toplama kampları gibi zorunlu tecrit kampları kurma planlarını kesin bir şekilde reddediyoruz" ifadesi kullanıldı. İsrail'in planlarının "hiçbir açıdan kabul edilemez, insanlık dışı bir örnek" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu planın adalet ve insanlık onuru gibi ilkelerle çeliştiği vurgulandı. "Filistin halkı, tüm oluşumlarıyla bu suç planlarına karşı koyacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail planının insani yardımı abluka, aç bırakma ve boyun eğdirme aracı haline getirmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada son olarak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü kaosa son vermek için acil müdahale çağrısında bulunuldu.





BATI ŞERİA’DA 30 YILLIK İŞGAL PROJESİ

Gazze’ye eş zamanlı olarak Batı Şeria’daki İsrail saldırıları da sürüyor. İşgal devleti, 21 Ocak’ta Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde başlattığı saldırılar kapsamında Filistinlilere ait yüzlerce evi yıkmış ve binlerce Filistinliyi yerlerinden etmişti. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise işgalin kalıcı hale getirilmesi için 30 yılı aşkın süredir uygulanamayan E-1 adlı yerleşim projesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Smotrich, bu proje kapsamında Doğu Kudüs çevresinde daha önce kurulan Kfar Adumim ve Maale Adumim adlı istilacı Yahudi yerleşimlerin arasına 3 bin 412 yeni ev kurulacağını bildirdi.





BAĞLANTI YOLLARI HAZIR

İsrail bu istilacı yerleşim projesiyle Doğu Kudüs ile Batı Şeria’yı birbirinden tamamen ayırıp Filistinlilerin işgal altındaki topraklardaki hareketlerini büyük ölçüde kısıtlamayı hedefliyor. Smotrich’in öncülük ettiği istilacı yerleşim projeleri uzun süredir Batı Şeria ve Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı kesmek amacıyla sürdürülüyor. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) gazetesinde dün yer alan habere göre, katıldığı bir konferansta bu duruma değinen Smotrich, işgalci İsrail hükümetinin uzun süredir istilacı Yahudi yerleşimciler için 15 bin yeni konutun kurulmasını içeren projeyi onayladığını ve bu proje kapsamında Doğu Kudüs çevresindeki Yahudi yerleşimlerini birbirine bağlayacak yolların kurulmaya başlandığını vurguladı. Smotrich, söz konusu projeler için 7 milyar Şekel (1.9 milyar Dolar) değerinde bir finansmanın ayrıldığını sözlerine ekledi.



