Dünya 28 bin DEAŞlının çocuğu ortada kaldı
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28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

Suriye ve Irak’taki iç savaşların bedelini çocuklar ödüyor. BM, 20 bini Irak’tan olmak üzere yaklaşık 28 bin DEAŞ’lı çocuğun Suriye’deki kamplarda yaşadığını açıkladı. Kamplardaki koşulların çok kötü olduğunu kaydeden BM, çocukların ülkelerine iade edilmesi çağrısı yaptı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’de dokuz yıldır süren iç savasın bedelini çocuklar ödedi. Birleşmiş Milletler(BM) Soruşturma Komisyonu’nun Suriye hakkındaki en son raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. İnsanlığı utandıracak kadar çirkin ihlallerin yer aldığı rapor, Suriyeli çocukların yerlerinden edildiği, kötüye kullanıldığı ve öldürüldüğüne yer verdi. BM, 20 bini Irak’ta olmak üzere yaklaşık 28.000 yabancı savaşçı çocuğunun Suriye kamplarında yaşadığını belirtti. Suriyeli çocuk ve yetişkinlerden oluşan 5 bin kişi ile mülakat yapan BM raporun detaylarında ise, “Yaşları dokuza kadar düşen küçük kızlar tecavüz, cinsel kölelik ve cinsel şiddete maruz kaldı” ifadeleri yer aldı.

İSTİSMAR RİSKİ ARTIYOR

Aşırı kalabalık kamplarda tutulan DEAŞ’lı teröristlerin binlerce çocuğunun durumunun “belirsiz” olduğunu ifade eden BM çocukların ülkelere iade edilmesi çağrısı yaptı. Raporda, “Bu (çocukların) vatandaşlık haklarını tehlikeye atıyor, aile birleşimi süreçlerini engelliyor ve onları daha yüksek sömürü ve istismar riskine sokuyor” ifadeleri yer aldı. Çocukların sık sık sniperlar tarafından hedef alındığının ifade edildiği raporda, kız çocuklarının psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığı aktarılırken, erkek çocukların ise zorla silah altına alındığı, işkence yapıldığı ve halka açık yerlerde ölüm emirlerini yerine getirmek zorunda bırakıldıkları belirtildi.

SAVAŞIN YÜKÜNÜ TAŞIYORLAR

BM müfettişleri Suriyeli çocuklara yönelik istismar ve şiddetin savaşan tarafların arasında kalmanın çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, “Savaşın yükünü taşıyan çocuklar taraflarca öldürülmeye, sakat bırakılmaya, yaralanmaya ve yetim kalmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Hol kampında 500’ü öldü

  • DEAŞ’lılar ve akrabalarının çoğunluğunun, Suriye’nin kuzeydoğusunda 68 bin kişinin bulunduğu aşırı kalabalık Al-Hol kampında bulunduğunu belirten BM, kampta sadece 2019’da çoğu çocuk 500 kişinin öldüğü bilgisine yer verdi. BM komisyonunun başkanı Paulo Pinheiro, yetişkinlerle çocukların birlikte gözaltında tutulmasının “korkunç bir ihlal” olduğunu söyleyerek ilgili devletleri harekete geçmeye çağırdı. Pinheiro, “Çocukların hapishanelerden alınmalarındaki tüm bu gecikme çok korkunç. Tam bir skandal” dedi. BM komisyonu, rakamları teyit edemez hale geldikleri için çocuk zayiatlarını saymayı ise yıllar önce bıraktıklarını belirtti.

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