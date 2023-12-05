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Dünya

3 aileye 5 kilo un bulabildiler

İşgalci güç İsrail’in yoğun bombardımanı, devam eden yoğun abluka ve Gazze’ye giden yardımların yetersiz kalması nedeniyle nedeniyle Gazzeliler açlıkla karşı karşıya kaldı.

Saliha Engin
04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:49 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni Şafak’a konuşan Şifa Hastanesi’nden Dr. Fadiya Aeshan, 2 haftadır evden çıkmadıklarını söyleyerek, kendileri ve evine sığınan 2 aile için toplamda 5 kilo un bulabildiklerini söyledi. Hayatta kalabilmek için günlerini bulabildikleri birkaç lokmayla geçirdiklerini ifade eden Dr. Fadiya, “Kızım ve oğlumun ailesi dahil evde on kişi yaşıyoruz. Onların evleri vuruldu. Çocuklarıyla birlikte benim evime sığındılar. Dışarıya yiyecek almaya çıktığımızda hiçbir şey bulamıyoruz. Dün üç aile sadece 5 kilo un alabildik. Ona da Allah’a şükürler olsun” dedi.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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