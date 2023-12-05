3 aileye 5 kilo un bulabildiler

Yeni Şafak’a konuşan Şifa Hastanesi’nden Dr. Fadiya Aeshan, 2 haftadır evden çıkmadıklarını söyleyerek, kendileri ve evine sığınan 2 aile için toplamda 5 kilo un bulabildiklerini söyledi. Hayatta kalabilmek için günlerini bulabildikleri birkaç lokmayla geçirdiklerini ifade eden Dr. Fadiya, “Kızım ve oğlumun ailesi dahil evde on kişi yaşıyoruz. Onların evleri vuruldu. Çocuklarıyla birlikte benim evime sığındılar. Dışarıya yiyecek almaya çıktığımızda hiçbir şey bulamıyoruz. Dün üç aile sadece 5 kilo un alabildik. Ona da Allah’a şükürler olsun” dedi.