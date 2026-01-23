3 aylık bebek soğuktan can verdi

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda, 3 aylık Filistinli bebek Ali Ebu Zur, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali'nin naaşı, cenaze işlemleri için Deyr Belah kentindeki Aska Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısı 10'a yükseldi. Filistin Meteoroloji Dairesi, Gazze dahil Filistin'in aşırı soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirtmişti.