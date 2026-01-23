Yeni Şafak
3 aylık bebek soğuktan can verdi

3 aylık bebek soğuktan can verdi

04:00 23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısı 10'a yükseldi.
Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısı 10'a yükseldi.

İsrail’in yaşanmaz hale getirdiği Gazze’de dondurucu soğuk can almaya devam ediyor. Dün de Nusayrat Mülteci Kampı’nda, 3 aylık bebek Ali Ebu Zur, soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti. Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda, 3 aylık Filistinli bebek Ali Ebu Zur, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali'nin naaşı, cenaze işlemleri için Deyr Belah kentindeki Aska Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısı 10'a yükseldi. Filistin Meteoroloji Dairesi, Gazze dahil Filistin'in aşırı soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirtmişti.


#Gazze
#bebek
#ölüm
