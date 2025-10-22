30 bin katil deşifre oldu

Brüksel’de, 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada elde edilen belgeler El Cezire’de yayınlandı. Ailenin öldürülmesi emrini Tuğgeneral Benny Aharon ve 52. Tabur Komutanı Daniel Ella’nın verdiğini belirten sunucu Tamir Mishal, ekranda soykırıma karışan 30 bin askerinin isminin yer aldığı bir belge gösterdi. Mishal, “Burada İsrail Hava Kuvvetleri’ndeki 30 bin pilot, asker ve teknisyenin isimleri, adresleri ve rütbeleri var” dedi.
İşgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde katlettiği binlerce Filistinli aileden biri olan Receb ailesi ve küçük kızları Hind Receb’in katilleri isim isim belirlendi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de, olaya ilişkin devam eden yargı sürecine ait belgeler Katar merkezli El-Cezire televizyonunda yayınlanan belgesel program “Ma Hafiya Azam” (Gizlenen daha büyük) adlı programda kamuoyuyla paylaşıldı. Programın sunucusu Tamir Mishal tarafından ulaşılan belgelerde, Filistinli 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ve ailesinin bir araç içinde katlinden sorumluların İsrail'in 401. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Benny Aharon ve 52. Tabur Komutanı Daniel Ella olduğu tespit edildi. Programda ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik karadan saldırıları kapsamında bölgede katliam yapan tankçı birliklere de dikkati çekildi. Programa konuk olarak katılan Hind Receb Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı Diyab Ebu Cahcah, "Kara saldırıları çerçevesinde Gazze kentine giren tankçı birliği 'Vampir İmparatorluğu' ismiyle anılıyordu. Birliğin komutanı ve Hind Receb isimli kız çocuğunu öldürme emrini veren ise Shaun Blass idi" dediww. Programda ayrıca İsrailli askerlerin kimliklerine ulaşıldığı ve aralarında Itai Shukerkov isimli Arjantin vatandaşı bir askerin de olduğu kaydedildi. Hind Receb Vakfı yetkililerinden Natasha Barak da bu programda yayımlanan verilerin, Gazze'de Hind Receb, ailesini ve onları kurtarmaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarını öldürenlere karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açmaya yardımcı olacağını vurguladı.
30 BİN KATİLİN İSMİ BELLİ
Mishal, programda İsrail ordusunun Gazze’de iki yıl boyunca işlediği soykırıma karışan 30 bin İsrail askerinin isminin bulunduğu bir belgeyi de paylaştı. Mishal, söz konusu belgeyi ekranda göstererek, bunun sızdırılmış bir belge olduğunu ve İsrail Hava Kuvvetleri’ndeki 30 bin pilot, asker ve teknisyenin isimlerini, adreslerini ve rütbelerini içerdiğini açıkladı. Mishal, söz konusu askerlerin "Gazze’ye yönelik soykırımda yer aldığını ve düzenledikleri hava saldırılarının Gazze’de on binlerce sivilin ölümüne yol açtığını" vurguladı. Ortaya çıkan belgeye ilişkin İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda en az 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı. Filistinli çocuk Hind Receb ve ailesi, 29 Ocak’ta Gazze kent merkezinin Tel el-Hava Mahallesi’nden araçlarıyla çıkarken İsrail güçlerinin tank ateşine maruz kalmıştı. Daha sonra yayınlanan görüntülerde, 6 yaşındaki Hind Receb’in ailesinden 4 kişinin öldüğü saldırı sonrası annesinin cansız bedeninin ardına gizlenerek telefonla ulaştığı Kızılay ekiplerine “Tanklar yanımda lütfen bizi kurtarın” dediği duyuluyordu. Hind Receb’in sesi kısa süre sonra duyulan bir tank ateşi sesinin ardından kesilmişti.