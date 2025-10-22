30 bin katil deşifre oldu

İşgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde katlettiği binlerce Filistinli aileden biri olan Receb ailesi ve küçük kızları Hind Receb’in katilleri isim isim belirlendi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de, olaya ilişkin devam eden yargı sürecine ait belgeler Katar merkezli El-Cezire televizyonunda yayınlanan belgesel program “Ma Hafiya Azam” (Gizlenen daha büyük) adlı programda kamuoyuyla paylaşıldı. Programın sunucusu Tamir Mishal tarafından ulaşılan belgelerde, Filistinli 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ve ailesinin bir araç içinde katlinden sorumluların İsrail'in 401. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Benny Aharon ve 52. Tabur Komutanı Daniel Ella olduğu tespit edildi. Programda ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik karadan saldırıları kapsamında bölgede katliam yapan tankçı birliklere de dikkati çekildi. Programa konuk olarak katılan Hind Receb Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı Diyab Ebu Cahcah, "Kara saldırıları çerçevesinde Gazze kentine giren tankçı birliği 'Vampir İmparatorluğu' ismiyle anılıyordu. Birliğin komutanı ve Hind Receb isimli kız çocuğunu öldürme emrini veren ise Shaun Blass idi" dediww. Programda ayrıca İsrailli askerlerin kimliklerine ulaşıldığı ve aralarında Itai Shukerkov isimli Arjantin vatandaşı bir askerin de olduğu kaydedildi. Hind Receb Vakfı yetkililerinden Natasha Barak da bu programda yayımlanan verilerin, Gazze'de Hind Receb, ailesini ve onları kurtarmaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarını öldürenlere karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açmaya yardımcı olacağını vurguladı.