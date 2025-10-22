İsrail Kızılhaç aracılığıyla Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hamas'tan Kızılhaç aracılığıyla 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını aktardı. Hamas daha önce de 14 İsrailli esirin cesedini teslim etti.
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı.
İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.
Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.
Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.
İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.