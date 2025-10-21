Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'dan Doha'da Hamas'la kritik görüşme

Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'dan Doha'da Hamas'la kritik görüşme

20:2921/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü.

Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulundu. Fidan ve Kalın, başkent Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar’da bir araya geldi.



#Hakan Fidan
#İbrahim Kalın
#Hamas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu