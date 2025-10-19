Yeni Şafak
İsrail'den Hamas bahanesiyle Gazze'ye saldırı

İsrail'den Hamas bahanesiyle Gazze'ye saldırı

18:1619/10/2025, الأحد
G: 19/10/2025, الأحد
AA
İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiğini savundu.
İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiğini savundu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği yönündeki bahaneyle başlatılan saldırılar sonucu Gazze'den dumanlar yükselmeye başladı. Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu. Saldırılarda 15 Filistinlinin şehit olduğu bildirilirken, İsrail basını Gazze Şeridi'ne yapılan yardımların ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu yazdı.

İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.

Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.

Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.



