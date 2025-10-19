Yeni Şafak
Gazze Kasabı Netanyahu yeniden başbakan adayı olacağını açıkladı

10:5619/10/2025, Pazar
DHA
Netanyahu, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 yılında yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını bildirdi. Netanyahu, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke basınına yaptığı açıklamada, Kasım 2026' da yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını duyurdu. Netanyahu, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi.


İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor fakat bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.



