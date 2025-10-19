Gazze Kasabı Netanyahu yeniden başbakan adayı olacağını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke basınına yaptığı açıklamada, Kasım 2026' da yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını duyurdu. Netanyahu, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi.

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor fakat bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.