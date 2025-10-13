Mısır’da Şarm El-Şehy’te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi ve yetkililer tarafından karşılandı.

Trump ve Netanyahu daha sonra İsrail Meclisi Knesset’e geçti. Trump ve Netanyahu burada ikili görüşme gerçekleştirirken Netanyahu, Trump’a Altın Güvercin hediye etti.