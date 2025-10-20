Hamas ateşkese sadık

Hamas Siyasi Büro Genel Sekreteri Kemal Ebu Avn, Yeni Şafak’a verdiği röportajda, İsrail’in 9 Ekim’de ilan edilen ateşkese yönelik sabotajlarına rağmen anlaşmaya bağlı olduklarını söyledi. Bir dönem Hamas’ın efsanevi lideri Yahya es-Sinvar’ın özel kalemlik görevini de yürüten Ebu Avn, Hamas’ın “gerçek bir soykırım savaşı” olarak tanımladığı bu çatışmayı sona erdirmekte kararlı olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi “yenilgi” olarak gördüğü için savaşa dönmeye çalıştığını belirten Ebu Avn, “İşgalcinin bombardımanlarında hayatını kaybeden esirlerin cesetlerini bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Birçoğu hâlâ enkaz altında. Bu nedenle Türkiye’den insani yardım ve teknik destek talep ettik, ancak işgalci bunu dahi reddetti. Biz ateşkese ve anlaşmaya bağlıyız. Özellikle Türkiye’yi, işgalcinin yeni bir savaşı tetiklemesini önlemek için daha etkin bir rol üstlenmeye çağırıyoruz” dedi.





ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'NİN DÜZENİ

Ebu Avn, Yeni Şafak’a verdiği röportajda, İsrail’in silah ve finans desteği sağladığı Yaser Ebu Şebab ve diğer çetelerin durumuna da değindi. İsrail’in, bu tür çeteleri direnişin yerine geçirmeyi hedeflediğine dikkat çeken Ebu Avn, “Bu girişimler halkımız tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Filistin halkı, koşullar ne olursa olsun işgalciyle iş birliğini kabul etmez. Sözde Ebu Şebab çeteleri sayıca yalnızca onlarca kişiden ibarettir ve İsrail ordusu tarafından korunmaktadır. İşgalci, onları kaos çıkarmak için kullanmaktadır. Ancak bu gruplar toplum tarafından dışlanmış, halk tarafından kabul görmemekte ve insanlar arasında yaşamaktan korkmaktadır, çünkü onlar kaybetmeye mahkum. Bu kişiler işgalcilerin varlığıyla bağlantılıdır ve işgalci çekildiğinde kaçınılmaz kaderleriyle baş başa kalacaklardır. Filistin halkı ihanete veya işbirlikçiliğe tolerans göstermez ve suç işleyen herkes hesap verecektir” şeklinde konuştu. Ebu Avn, Gazze’nin yönetimine ilişkin tartışmalara da değindiği röportajda, “Gazze’nin yönetimini halk belirleyecektir; ister Filistin Yönetimi’ne bağlı bir sistem olsun, ister teknokrat bir kabine ya da ortak bir yönetim modeli seçilsin, bizim önceliğimiz Gazze’nin istikrarı, güvenliği ve düzenidir. Bizim için önemli olan, halkının çıkarlarını gözeten, şerefli ve saygın bir yönetimin varlığıdır” ifadelerini kullandı.





Sinvar tüm ümmet için kayıp

Kemal Ebu Avn, 16 Ekim 2024’te Gazze’de İsrail ordusuna karşı savaşarak şehit olan eski Hamas lideri Yahya es-Sinvar’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Yeni Şafak’a Sinvar’ın kişiliği hakkında da değerlendirme yapan Ebu Avn, “Onun sertliği yalnızca işgalcilere karşıydı; halkına karşı ise bir baba gibi şefkatliydi. Ofiste herkesle istişare eder, yemekleri kendi elleriyle hazırlar, ‘Gazze’de bir tek insan aç kalmasın’ derdi. Sinvar’ın şehadeti yalnızca Hamas için değil, tüm ümmet için büyük bir kayıp olsa da onun adalet, merhamet ve özgürlük mirası Gazze’de yaşamaya devam ediyor” cümlelerini sarf etti.



