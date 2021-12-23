350 bin Iraklı PKK yüzünden evine dönemiyor

Irak’ta 2015 yılından itibaren DEAŞ’tan kaçarak kamplara sığınan 350 bin Iraklı, bugün toprakları PKK işgali altında olduğu için evlerine dönemiyor.

Irak’ta DEAŞ’ın saldırılarının başlamasının ardından milyonlarca Iraklı evlerini terk etti. Birçoğu Bağdat, Anbar, Diyala, Kerkük, Selahaddin, Ninova, Diyala ve Kuzey Irak bölgesindeki kamplara yerleştirildi.

2017 yılında ülke genelindeki 120 kampta ve 5 milyondan fazla yerinden edilen kişi yaşıyordu. Bağdat, Anbar, Diyala, Kerkük, Selahaddin, Ninova, Diyala’daki kamplarda kalan Iraklılar gönüllü olarak evlerine döndü ve boşalan kamplar kapatıldı.

26 KAMP AÇIK KALACAK

Ninova Valiliği’nce kurulan Cedaa kampının da önümüzdeki günlerde kapatılacak ve buradaki Iraklılar da evlerine dönecek. Ancak Kuzey Irak’ta bulunan 26 kamp, PKK yüzünden kapatılamıyor.

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Bölgede Dohuk Valiliği’nde 16, Erbil’de 6, Süleymaniye’de 4 toplamda 26 kamp var ve bu kamplarda 350 bin kişi yaşıyor. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, burada yaşayan insanların geri dönebilecekleri bir yer olmadığı için bu kampları şu anda kapatmanın imkansız olduğuna vurgu yapıyor.

İNŞAYA İZİN VERMİYOR

Özellikle Sincar’dan ayrılan halk PKK’nın engeline takılıyor. Kürt Bölgesel Yönetimi’nden yetkililer, PKK’nın bölgedeki varlığından dolayı Ezidilerin evlerine dönemediğini ve örgütün bölgenin yeniden inşasına izin vermediğini belirtiyor.

DÜNYA Irak'taki Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını istiyor