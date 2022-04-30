4 ayda 6 Rus oligark öldü: İntihar mı suikast mı?

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, geçen hafta 2 Rus oligarkın 48 saat arayla, intihar olarak kayıtlara geçen olayda ölü bulunması ile 2022 yılı içinde toplamda ölen Rus oligark sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı. Ölen dört oligarkın da benzer şekilde ölümlerinin intihar olarak kayda geçmesi, “suikasta uğrayıp intihar süsü verilmiş olabileceği” iddialarını gündeme getirdi. Ölümlerin çoğu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale giriştiği 24 Şubat’tan sonra geldi. USA Today’ın hazırladığı bir rapora ile 2014-2017 yıllarında arasında yüksek profilli 38 Rus’un öldüğü veya kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

VAKALAR BİRBİRİNE BENZER

20 Nisan’da İspanya’da kiraladığı villasının önünde asılmış halde bulunan Sergey Protosenya’nın, eşi ve 18 yaşındaki kızının cesetleri de yataklarında bıçaklanmış halde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile tanınan Protosenya’nın gizemli ölümünün ardında intihar notu bulunamadı. Protosenya ve ailesinin ölümünden bir gün önce Rus oligark Vladislav Avayev, karısı ve 13 yaşındaki kızı ile birlikte Moskova’da ölü bulundu. Rus medyası Gazprombank’ın eski başkan yardımcısının ölümümü intihar olarak servis etti. Mart ayının başlarında bire bir benzerlikte bir başka vakada ise, Rus milyarder Vasily Melnikov ve ailesi dairelerinde ölü bulundu.

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Melnikov’un, Avayev gibi önce ailesini öldürüp sonra intihar ettiği iddia edildi. 28 Şubat’ta enerji kralı olarak bilinen Mikhail Watford, İngiltere’nin Surrey kentindeki evinin garajında ölü bulundu. Watford’un ölümünden üç gün önce ise Gazprom’un hazine bölümünün genel müdür yardımcısı Alexander Tyulyakov, Lenisky’deki bir kulübenin garajında asılı halde bulundu. Gizemli ölümler silsilesinin ilk vakası Leonid Shulman ise, 30 Ocak’ta kulübesinin banyosunda ölü bulundu.

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