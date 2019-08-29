Dünya 4 gündür haber yok
ORTADOĞU

4 gündür haber yok

Suriye Türkmen Meclisi Üyesi Abdulmecid Osman, Fırat Kalkanı bölgesinde 25 Ağustos akşamı saat 19.00 sularında kaçırıldı. Önce Çobanbey’e, ardından da grubun ana karargahı olan Havar Kilis Köyü’ne götürülen 38 yaşındaki Osman’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulmecid Osman
Abdulmecid Osman

Mecid Osman’ın eşi Zeynep Osman, kocasının durumundan endişe ettiğini söylerken, kardeşi Faruk Osman ise emri Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa’nın verdiğini, İsa’nın kendisine “Mecid bana küfretti. Hesabını verecek, sonrasında ne olacağına bakacağız” dediğini söyledi.

iNKAR ETTİLER

Kaçırma olayı sonrası bilgilendirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın bir an önce çözülmesi talimatı verdi. Kilis Valiliği konu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, Mecid Osman’ın bırakılması istenen Sultan Murat Tümeni “Söz konusu şahıs bizde yok” açıklaması yaptı. Buna paralel olarak bölgedeki başka bir Türkmen grubu arayan tümen yetkililerinin, Mecid Osman’ın teslim edileceğini, sadece ilk gün sorguda Fehim İsa tarafından dövüldüğünü ve darp izlerinin geçmesini beklediklerini söyledikleri öğrenildi.

TÜRKMENLER TEDİRGİN

  • Abdulmecid Osman’ın kaçırılması, Suriye Türkmenleri üzerinde büyük infial uyandırdı. Suriye Türkmenleri benzer olayların Sultan Murat Tümeni tarafından daha önce de sık sık tekrar ettiğini, Türkiye’den bu konuda yardım beklediklerini belirtiyor.

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