42 günlük ateşkes planına bayram ayarı

Gazze’de 31 bin Filistinliyi katleden terör devleti İsrail’in soykırım savaşı sürerken, Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takasını kapsayan müzakereler devam ederken, görüşmelerin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Edinilen bilgiye göre Hamas ve İsrail'in ateşkes görüşmelerinde dini bayramlara öncelik verdiği öğrenildi. Ramazan ayının ve bayramın süreceği 34 gün ile Yahudilerin kutladığı Hamursuz Bayramı'nın nisan ayında olması sebebiyle iki taraf arasında 42 gün sürecek bir ateşkes üzerinde çalışılıyor.





1 İSRAİLLİ KARŞILIĞINDA 10 FİLİSTİNLİ

Yeni Şafak'ın Paris'te yapılan görüşmeler üzerine yaptığı haberin ardından ateşkes maddelerinin aynı şekilde taraflar arasında görüşüldüğü ve anlaşmanın bu doğrultuda ilerlediği belirtildi. Üzerinde çalışılan anlaşmaya göre El Kassam Tugayları'nın elinde olan en 35 İsrail'li sivil rehine serbest bırakılacak. Karşılığında her rehine için 1 günlük olmak üzere 35 günlük ateşkes ve her bir İsrailli için 10 Filistinli rehine serbest bırakılacak.





KALICI ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK

İsrail'in, Kassam Tugayları'nın elinde bulunan 35-40 arasında yer aldığı belirtilen esirlerin en küçüğünün 16 yaşlarında olduğu ve esirlerin tamamının kadın ve yaşlılardan oluştuğu öğrenildi. 35 günlük ateşkesin ardından 1 hafta boyunca kalıcı ateşkes için görüşmeler yapılacak. Dolayısıyla 42 gün boyunca İsrail Gazze’ye saldırı düzenlemeyecek.





GAZZE ERTELEMEYi KALDIRAMAZ

Mısır Cumhur-başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de İngiltere Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesinden bir heyetle yaptığı görüşmede konuştu. Sisi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkesin ertelenmesini kaldıramayacağını söyledi. 3 Mart'tan beri Mısır'ın başkenti Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü müzakereler düzenleniyor.





Enkaz altında çocuklarını arıyorlar

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin güneydeki Han Yunus'un orta kesiminden çekildi. Bölge büyük oranda harabeye dönüşürken işgal güçleri, bölgedeki El-Emel ve Nasır hastanelerini tank ateşiyle yerle bir etti. İşgal ordusunun çekilmesinin ardından insanlar, yaklaşık üç aydır haber alamadıkları yakınlarını arıyor. Duruma dair Arap Dünyası Haber Ajansı'na (AWP) konuşan bir Filistinli, oğlunun üç aydır kayıp olduğunu belirterek "Allah'a inancı olan herkese oğlumu bulmam için yardım etmelerini rica ediyorum" dedi. Gazze'de yıkıntılar altında çoğu çocuk binlerce insanın olduğu belirtiliyor



