45 yıl sonra ziyarete açıldı 45 yıl sonra ziyarete açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihi bir gün yaşadı. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2019, 12:34 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019, 15:54 IHA