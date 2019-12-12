Dünya 46 gün sürekli işkence ettiler
ORTADOĞU

46 gün sürekli işkence ettiler

İhvan’a liderlik yaptığı iddiasıyla Mısır zindanlarında 3 yıl tutuklu kalan 25 yaşındaki Ömer Şüheyr, Yeni Şafak’a konuştu: Önce duvara astılar. Ardından kıyafetlerimi çıkartıp tecavüz ettiler. Elektrik verdiler. 46 gün kesintisiz işkence ettiler. Üç buçuk metrekarelik hücrede 30 kişi birlikte kaldık. Benim yüzümden 60 yaşındaki babamı hapse attılar.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ömer Şüheyr
Ömer Şüheyr

Baskıcı Sisi rejiminin Mısır’da gerçekleştirdiği darbenin üzerinden 6 yıl geçse de demokrasi yanlısı vatandaşların yaşadığı zulüm devam ediyor. Anti demokratik yöntemlerle kadın erkek demeden bugüne kadar Mısır’da 42 kişi idam edilirken 65 bin kişi ise zindanlarda ölüme terk edildi. Biz de bütün insan haklarının hiçe sayıldığı Mısır hapishanelerini, İhvan’a liderlik yaptığı gerekçesiyle 3 yıl tutuklu kalan 25 yaşındaki Ömer Şüheyr’den dinledik.

HEM İŞKENCE HEM HAKARET

Darbeden önce hayatlarının çok güzel olduğunu ancak darbeyle her şeyin alt üst olduğunu söyleyen Şüheyr o günleri şöyle anlattı: “El-Ezher Üniversitesi İslami Bilimler fakültesinde öğrenciydim. 2013’te Mısır’da darbe oldu. Kardeşlerimizin Rabia’da ölmesinden sonra bütün insanların eşit şartlarla yaşamasını istediğim için mitingler organize ettim. Silah bulundurmak ve suç örgütü kurmak iddialarıyla iftiralar atarak hakkımda dosyalar açtılar. Benim yüzümden 60 yaşındaki babamı tutukladılar. O iki yıl içeride kaldı. Sonra beni eylem sırasında gözlerimi bağlayarak ellerime kelepçe takıp bilmediğim bir yere götürdüler. Önce duvara astılar. Ardından kıyafetlerimi çıkartıp tecavüz ettiler. Elektrik verdiler. 46 gün boyunca kesintisiz hem işkence yapıp hem hakaret ettiler. Eğer istedikleri şeyi itiraf etmezsek annemizi ve kız kardeşlerimizi getirip gözümüzün önünde işkence yapacaklarını söylediler.”

SESİNİ ÇIKARANLARDAN HABER ALAMADIK

  • İşkencenin ardından çok kötü şartlarda hücrelerde kaldıklarını belirten Şüheyr, “3 buçuk metrekarelik hücrelerde yaşları 17 ile 60 arası değişen 30 kişiyle birlikte kaldık. Aynı yerde bir de tuvalet vardı. Bazen hepimiz ayakta uyuyor. Bazende sırtlarımızı birbirimize yaslıyorduk. Yemek ve su yoktu. Sesini çıkartan işkence odasına götürülüyordu. Ve ondan bir daha haber alınamıyordu. Dava dosyalarım devam ederken bir anda tahliye oldum. Çıkar çıkmaz ikametimizi değiştirdik. Belki de yanlışlık oldu bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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