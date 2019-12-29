Dünya 47 bin göçmen daha
ORTADOĞU

47 bin göçmen daha

İdlib’de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarından kaçan 47 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları yüzünden İdlib’deki ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışı sürüyor. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, 3 günde yaklaşık 47 bin sivilin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç ettiğini söyledi.

YARIM MİLYONA ULAŞACAK

Hallac, “Yerinden edilenleri tespit etme çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gündür hava saldırıları olmuyor ancak göç hala devam ediyor” dedi. Saldırıların sürmesi halinde İdlib’in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından endişe ettiklerini belirten Hallac, “Söz konusu bölgeden de göçlerin olması halinde son iki ayda yerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaşacak” diye konuştu.

264 BİN SİVİL EVSİZ KALDI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova’da 23 Aralık’ta yaptığı görüşmelerden sonra hava saldırıları durmuştu. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verilerine göre, İdlib’de kasımdan bu yana Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor.

En yoğun hedef alınan bölge

  • Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

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