5 Türk vatandaşı Heathrow Havalimanı'nda mahsur kaldı: Yardım bekliyorlar

Çalıştıkları gemiden Cebelitarık'ta inen 5 Türk gemi çalışanı, koronavirüs önlemleri nedeniyle gidebildikleri tek yer olan Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Uçuşa kabul edilmediler

Çalıştıkları geminin kaptanı Utku Töre ve geminin diğer Türk personellerinden Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman çalıştıkları gemiden Cebelitarık'ta indi. Cebelitarık'ta Türk Büyükelçiliği olmaması nedeniyle ülkeye dönüş için başvuruda bulunamadı. Cebelitarık'tan yalnızca İngiltere'ye uçuş bulunması nedeniyle buraya bilet alan 5 Türk, hava şartlarından dolayı uçuşlar iptal olduğu için ancak 27 Mart 2020 tarihinde Cebelitarık'tan Londra'ya uçabildi. Aynı gün Rus havayolu şirketi Aeroflot ile Moskova üzerinden İngiltere'den İstanbul'a uçmayı planlayan Türk vatandaşlarını, Aeroflot Rus vatandaşı olmadıkları için uçuşa kabul etmedi.

Bu defa 28 Mart 2020 tarihinde İngiliz havayolu şirketi British Airways ile Sofya'ya uçmak istediler. Ancak bu uçuşa da yine Bulgar vatandaşı olmadıkları için kabul edilmediler.

FOTOĞRAF 5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı. Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Koronavirüs karantinasında dünyaya gelen ilk çocuk Mersin'de Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan bir kadın doğum yaptı ve bebeğe Azra ismi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yardım bekliyorlar

Transit yolcu oldukları için ve İngiliz vizeleri de olmadığı için İngiltere'ye de çıkış yapamayan Türk vatandaşları İngiliz Büyükelçiliği'nin telefonlarının cevap vermemesi sonrası Londra Heathrow Havaalanı'nda mahsur kaldı. Yiyecek alanlarının da kapalı olduğu Heathrow Havaalanı'nda temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Türk vatandaşları, Türk Büyükelçiliği'nin kendileriyle ilgilenmesini bekliyor.