600 bin kişiyi tutsak aldı

Gazze kentinde perşembe sabahı, İsrail ordusunun yeni askeri kararıyla şehir adeta nefessiz bırakıldı ve terör güçleri 600 bin Filistinliyi tutsak aldı. İsrail güçleri, kentin kuzeyini, merkezini ve güneyini birbirine bağlayan son ana arter olan El-Reşid Sahil Yolu'nu tamamen kapattı. Daha önce aileler, yardım konvoyları ve ambulanslar için hayati bir güzergâh olan yol, artık yalnızca güneye doğru tek yönlü bir koridora dönüştü. Tanklar ve askerler tarafından denetlenen yola Filistinlilerin çıkması yasaklanırken, yüzbinlerce kişi kısıtlı bir alanda mahsur kaldı.

İZOLE BİR YARIMADA

Resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin kişi, İsrail ordusunun beklediği kitlesel göçün aksine Gazze kentinde mahsur kaldı. Kent sakinleri, yıkılmış evlerinin kalıntılarına tutunuyor ya da güneydeki aşırı kalabalık ve belirsizlik dolu kamplara gitmeyi reddediyor. Mart ayından bu yana kuzey ile güneyi birbirine bağlayan Selahaddin Yolu da kapalı olduğundan Gazze kenti, enkaz yığınlarıyla çevrili, İsrail askeri kontrol noktalarıyla kuşatılmış, denizden bombardımana açık ve insansız hava araçlarının uğultusuyla boğulan izole bir yarımadaya dönüştü.

HAYATIMIZ KIRMIZI IŞIKTA SIKIŞTI

Kent merkezindeki El-Cela Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Ümmü Muhammed el-Caruşa, tankların evinin önünde belirmesinin ardından yaşadıklarını anlattı. “Bize güneye gitmemizi söylediler” diyen Caruşa, “Gidecek yerim yoktu, geri döndüm. Şimdi hayatımız kırmızı ışıkta sıkıştı. Hastaneler kapalı, yiyecek yok, ilaç kalmadı” dedi.

ŞİFA HASTANESİ'NE ULAŞIM KESİLSİ

Sağlık Bakanlığı, ambulansların serbestçe hareket edemediğini, bu nedenle Gazze’nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ndeki acil operasyonların aksadığını açıkladı. Bakanlık Genel Müdürü Munir el-Burş, basına yaptığı açıklamada “Artık sağlık hizmetinden söz edemeyiz. İnsanları hayatta tutmaya

çalışıyoruz. Yakıt yok, ilaç yok, doktorlarımız tükeniyor” dedi.

KOMŞUMU KENDİ ELLERİMLE GÖMDÜM

Okulların yerinden edilen ailelerle dolup taştığı, fırınların kapasitesinin çok altında çalıştığı, annelerin ise ekmek ve temiz su bulmak için saatlerce yürümek zorunda kaldığı aktarıldı. Gazze sakini Ebu Mustafa ise, “Komşumu kendi ellerimle enkaz altından çıkarıp gömdüm. Çocuklarım köşede titreyerek izledi. Ne ev kaldı ne de güvenlik” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Ancak üç gün önce öldürülen oğlunun cenazesini hala defnedemediğini, çünkü a enkaz altında

kaldığını söyledi.

DOĞRUDAN HEDEF

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, bölgede kalan ve göç etmeyen Filistinlilerin terörist muamelesi göreceğini ve doğrudan hedef olacağını belirtmişti. Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti. İsrail ordusunun bölgeye saldırılarını sürdüreceğini aktaran Katz, Gazze kentinde "teröristlerin veya terör destekçilerin kalacağını" savunarak topraklarını terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak değerlendireceklerine işaret etti.







