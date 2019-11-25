Dünya 6,7 milyonluk göç
ORTADOĞU

6,7 milyonluk göç

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansının verilerine göre, dünya genelinde savaş, çatışma, şiddet ve yoksulluk nedeniyle evlerini terk ederek başka yerlere kaçan insan sayısı gün geçtikçe artıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mehmetçik ve Suriyeli çocuklar
Mehmetçik ve Suriyeli çocuklar

Geçen yıl sonu itibarıyle bu sayı dünya genelinde 71 milyona ulaştı. Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali dünyanın en fazla mülteci veren beş ülkesi konumunda bulunuyor. Suriye, 6,7 milyon kişiyle sivillerin en fazla yerinden edildiği ülke olarak ilk sırada. Türkiye’de halen 4.9 milyon yabancı olup bunlardan 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı. Bir milyon yabancı ikamet izniyle bulunurken 320 bin yabancı da uluslararası koruma altında. 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için milyarlarca dolar harcayan Türkiye, yurt dışı insani yardımlar da eklendiğinde ‘en cömert ülke’ konumunda. Türkiye, kapı açtığı Suriyelilere barınma ve beslenme dışında eğitimden psiko-sosyal desteğe, sağlıktan meslek edindirmeye kadar 15 ayrı alanda hizmet veriyor.

  • Teşekkürler Mehmedim
  • Terör örgütü PKK/YPG’nin her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle ilgili video paylaşıldı. Videoda, terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyelilerin, evlerine güvenli şekilde yerleşmeye başladığının görüntülerine yer verildi. Terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlatan Suriyeliler, teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini belirtti. Evlerine döndükleri için mutlu olduklarını anlatan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Mehmetçiğe de teşekkür etti.

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