İşgalci güç İsrail'in, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sivillerin yaşadığı evlere, 4 atom bombasına denk gelen 70 bin ton bomba attığı belirtildi. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer aldı. İşgalci gücün kullandığı bombaların büyük bir kısmı ABD tarafından temin edildi. Buna göre, İsrail Gazze'de, 19 tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi. Bunların başında ise kişilere karşı işlenen suçlar yer aldı. İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiyi kasten öldürdü. 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi. 2 milyon Filistinli yaşadıkları yerleri ve evlerini terk etmeye zorlandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı çoğu kadın ve çocuk 29 bin 782’ye, yaralananların sayısı ise 70 bin 43’e yükseldiği belirtildi.