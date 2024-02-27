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Dünya

70 bin ton bomba!

İsrail, Gazze’ye 7 Ekim'den bu yana 4 atom bombasına denk, 70 bin ton bomba attı; 19 çeşit savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi; çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 30 bin kişiyi öldürdü.

04:00 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:29 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci güç İsrail'in, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sivillerin yaşadığı evlere, 4 atom bombasına denk gelen 70 bin ton bomba attığı belirtildi. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer aldı. İşgalci gücün kullandığı bombaların büyük bir kısmı ABD tarafından temin edildi. Buna göre, İsrail Gazze'de, 19 tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi. Bunların başında ise kişilere karşı işlenen suçlar yer aldı. İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiyi kasten öldürdü. 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi. 2 milyon Filistinli yaşadıkları yerleri ve evlerini terk etmeye zorlandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı çoğu kadın ve çocuk 29 bin 782’ye, yaralananların sayısı ise 70 bin 43’e yükseldiği belirtildi.

HIRSIZLIK YAPIYORLAR

İsrail askerleri, Ez-Zeytun, Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahalleleri ile El-Megazi Mülteci Kampı ve Gazze'nin batı bölgesinde yüzlerce kişiyi canlı kalkan olarak kullandı. Terör devleti, başta hastaneler olmak üzere sivil hedeflere yönelik yüz binlerce saldırı gerçekleştirdi. Gazze'nin tamamında ablukayı sıkılaştıran İsrail, aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullandı. Filistinlilerin evlerinden ve Filistin kurumlarından yaklaşık 300 milyon şekellik nakit para, altın, mücevher ve değerli eşya çalındı. İsrail saldırılarda, 360 binden fazla konutu yıktı, Gazze'deki 35 hastaneden 31'ini hizmet dışı bıraktı.



#İsrail
#Soykırım
#İşgal
#Gazze
#Filistin
#Katliam
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