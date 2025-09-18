7500 İsrailli Filistin’i tanıdı

Hareket'in konuya dair açıklamasında, imza sayısının 7 bin 500 ulaştığı belirtilerek, “Bu bildirge, 22 Eylül’de yapılacak BM Genel Kurulu Filistin Oturumu öncesi İsraillilerin sesini duyurmak için başlatıldı” denildi. İmza sayısının BM Genel Kurul toplantısına kadar 10 bini aşmasının beklendiğine vurgulanan açıklamada, “Filistin devletini tanımak İsrail’i cezalandırmak değildir. Aksine, iki halk için de karşılıklı saygıya dayalı daha iyi bir gelecek kurmak içindir. İsraillilerin önünde iki seçenek var: Ya İsrail'le beraber bir Filistin devletinin de varlığını kabul ederiz ya da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi fanatik bakanların politikalarına payanda oluruz” cümleleri kullanıldı.