7,5'in vurduğu Japonya'da aynı eyalette bir deprem daha

18:4910/12/2025, Çarşamba
AA
Japonya Meteoroloji Ajansı, önümüzdeki günler için artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulunmuştu.
Geçtiğimiz gün Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 50 kişi yaralanmıştı. Aynı bölgede bugün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Aomori eyaletinin doğu açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.



#Japonya
#Deprem
#Tsunami
