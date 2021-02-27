88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara yakalandı: Aşı randevuma geç kalıyorum

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Çanakkale'de tekne battı: Bir ölü iki kayıp

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada ilçesinde içinde beş kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi öldü. Ekipler, kayıp iki kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.