Dünya 88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara yakalandı Aşı randevuma geç kalıyorum
AVRUPA

88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara yakalandı: Aşı randevuma geç kalıyorum

Fransa'nın doğusunda yer alan Bas Rhin bölgesinde 191 kilometre hız yapan 88 yaşındaki sürücünün ehliyetine el kondu. Yaşlı adam, aşı randevusuna geç kaldığı için hız yaptığını öne sürdü.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Ülkenin doğusundaki Bas Rhin bölgesi jandarmasından yapılan açıklamada, Bischoffsheim’de trafik ekiplerinin radarına 191 kilometre hızla bir aracın takıldığı belirtildi.

"Aşı randevuma geç kalıyorum"

Polis ekiplerinin aracı durdurduğu ve 88 yaşındaki sürücüsünün güvenlik güçlerine "Aşı randevuma geç kalıyorum." dediği belirtilen açıklamada, sürücünün aşı randevusuna gittiğini ispatlamasına rağmen ehliyetine el konularak aracının trafikten men edildiği kaydedildi.

Fransa'da ocak ayında başlatılan aşılama programında 75 yaş üzerindekilere öncelik tanınıyor.

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