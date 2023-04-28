|
Dünya

AB: Rusya'nın sivillere saldırıları savaş suçudur

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'da bulunan bazı yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında sivillerin hedef alındığı, sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıların insanlık suçu olduğu ve sorumlularından hesap sorulacağı belirtildi.

15:30 . 28/04/2023 Cuma
AA
Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'daki yerleşim yerlerine saldırıda bulunmuştu.

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'daki yerleşim yerlerine saldırıda bulunmuştu.

AB Komisyonunun dış ilişkiler sözcülerinden Peter Stano, düzenlenen basın toplantısında, saldırılarda çocuklar dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.

Stano, Rusya'nın savaşın başından beri özellikle cepheye yakın Ukrayna kentleri ve kasabalarında sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek şarapnel parçalarının okullardaki çocuklar gibi birçok sivili etkilediğini dile getirdi.

Elinde tuttuğu bir şarapnel parçasını gösteren Stano, her patlamadan sonra havada savrulan bomba parçalarının unutulmaması için bunların anahtarlık haline getirildiğini aktardı.

Stano, "Rusya'nın sivillere ve sivil altyapılara saldırıları savaş suçu teşkil etmektedir. Saldırı emrini verenler, saldırıları düzenleyenler ve işbirlikçiler cezasız kalmayacaktır. Hepsinden hesap sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Rus ordusu, sabaha karşı Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar düzenlemişti. Uman’da füzelerin apartmanlara isabet ettiği, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



#AB
#hava saldırısı
#Rusya
#Ukrayna
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.