AB: Ukrayna'ya barış müzakerelerine ilişkin kaydedilen ilerlemeden memnunuz

"İlerleme kaydedilğini öğrendik ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran von der Leyen,

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna ve ABD ile kaydedilen ilerlemeyi sağlamlaştırmak için çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirterek, en önemli hususlardan birinin ilk günden itibaren güçlü güvenlik garantileri sağlanması olduğunun altını çizdi.