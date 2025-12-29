Yeni Şafak
AB: Ukrayna'ya barış müzakerelerine ilişkin kaydedilen ilerlemeden memnunuz

13:2729/12/2025, Pazartesi
AA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'de yürütülen görüşmelerin ardından Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'de yürütülen görüşmelerin ardından Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran von der Leyen,
"İlerleme kaydedilğini öğrendik ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz"
ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna ve ABD ile kaydedilen ilerlemeyi sağlamlaştırmak için çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirterek, en önemli hususlardan birinin ilk günden itibaren güçlü güvenlik garantileri sağlanması olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Zelenski ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelenski ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.



