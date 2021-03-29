Dünya AB yönetimi, 6 Nisanda Türkiyeyi ziyaret edecek
AVRUPA

AB yönetimi, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi AA
AB yönetimi, 6 Nisanda Türkiyeyi ziyaret edecek
Michel ile von der Leyen 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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