Dünya ABD 20 yılın cevabını versin
AMERİKA

ABD 20 yılın cevabını versin

New York’ta CBS televizyonuna konuşan Erdoğan ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bunun cevabını vermesi gerek” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​ABD 20 yılın cevabını versin
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
OYNAT 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, 'ABD'nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek' dedi. Türkiye'de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez' dedi.

  • Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye’nin “mülteci ambarı” olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD’nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuelalı gazetecinin sorusuna: I love Venezuela
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuelalı gazetecinin sorusuna: I love Venezuela
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nden Birleşmiş Milletler binasına geçişinde bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.

Venezuelalı gazetecinin, 'Türkiye'nin Venezuela ile müzakereleri desteklemeye devam etmesi ne kadar önemli?' sorusuna, ' I love Venezuela' diyerek yanıt verdi.

nCumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşların BM Genel Merkezi’nde sergilenen replikasını ziyaret etti.
nCumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşların BM Genel Merkezi’nde sergilenen replikasını ziyaret etti.

Erdoğan’ın kitabı Times Meydanı’nda

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı, İletişim Başkanlığı’nın organizasyonu ile New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı’ndaki led ekranlarda ve mobil kamyonlarda görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya geldiği üye ülke liderlerine de takdim edildi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu’nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe’deki dikilitaşların replikasını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı, New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı. İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.
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