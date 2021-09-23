​ABD 20 yılın cevabını versin

New York’ta CBS televizyonuna konuşan Erdoğan ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bunun cevabını vermesi gerek” dedi.
Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye’nin “mülteci ambarı” olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD’nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek.” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı, İletişim Başkanlığı’nın organizasyonu ile New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı’ndaki led ekranlarda ve mobil kamyonlarda görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya geldiği üye ülke liderlerine de takdim edildi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu’nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe’deki dikilitaşların replikasını da ziyaret etti.