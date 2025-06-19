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ABD basınından flaş iddia: Trump İran'a saldırı planı ortaya çıktı

ABD basınından flaş iddia: Trump İran'a saldırı planı ortaya çıktı

09:1719/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Axios: Trump, danışmanlarıyla İran'a "sığınak avcısı" bombalarla saldırı planını değerlendiriyor
Axios: Trump, danışmanlarıyla İran'a "sığınak avcısı" bombalarla saldırı planını değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri danışmanlarına sığınak avcısı (bunker buster) bomba planının İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok edip edemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

Axios'un haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın askeri danışmanlarıyla Washington'ın, İsrail'in İran'a saldırılarına olası dahlini değerlendirdiğini belirtti.


Yetkililer, "ABD, İsrail'in saldırılarına katılarak sığınak avcısı bombaları atarsa bu, Fordo Nükleer Tesisi'ni yok etmeye yeterli mi?" sorusunun Trump'ın aklında olduğunu ifade etti. Pentagon yetkililerinin, bu bombaların işe yarayacağını söylediğini öne süren yetkililer, Trump'ın ikna olup olmadığının belirsiz olduğunu bildirdi.


Yetkililer, ABD'nin sığınak avcısı bombalarının daha önce hiç kullanılmadığını ancak geliştirme sürecinde birçok kez test edildiğini belirterek, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi hedefiyle mantık çerçevesinde gerekirse ve Trump düşünürse ABD'nin nokta saldırı yapabileceğini iddia etti.


Trump'ın, olası saldırının ABD'yi Orta Doğu'da uzun bir savaşa sürüklemeyeceğinden emin olmak istediğini savunan yetkililer, ABD'nin hazır olduğunu ancak henüz saldırıya gerek duyulmadığını ileri sürdü.


Trump'ın "saldırı fikrine ısındığı" iddiası


ABC News'ün haberine göre de ismi paylaşılmayan yetkili, Trump'ın, Fordo Nükleer Tesisi'ni ortadan kaldırmak için saldırı fikrine ısındığını ve bunun için tek saldırı değil birden çok saldırının gerekeceğini savundu.


Yetkili, bu fikir doğrultusunda hazırlık için harekete geçildiğini öne sürdü.


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