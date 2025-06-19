İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı: Tel Aviv'de şiddetli patlamalar

İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda şiddetli patlamalar yaşanırken, ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı.