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İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı: Tel Aviv'de şiddetli patlamalar

İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı: Tel Aviv'de şiddetli patlamalar

07:5419/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
DHA
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İran tarafından Tel Aviv ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi.
İran tarafından Tel Aviv ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi.

İran ordusu sabah saatlerinde İsrail' karşı füze saldırısı başlattı. Saldırı sonrası Tel Aviv'de patlamalar yaşandığı bildirildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda şiddetli patlamalar yaşanırken, ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı.

Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.

İsrail basını: Tel Aviv ve bazı yerleri isabet aldı

İsrail basını, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerleri isabet aldığını bildirdi.



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