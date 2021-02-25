Dünya ABD Başkanı Biden eski başkan Trumpın getirdiği vize yasaklarını kaldırdı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden eski başkan Trump'ın getirdiği vize yasaklarını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri imzaladığı kararnameler ile eski başkan Trump'ın yürürlüğe soktuğu kısıtlamaları birer birer kaldırıyor. Biden, Trump’ın ülkede yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları da kaldırdı.

Haber Merkezi DHA
ABD başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump
ABD başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) başkan Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ülkede yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

Biden, yayımladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Biden yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini ifade etti.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok Yeşil Kart başvurusunu ve ülkede geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri kovid-19 salgını nedeniyle ABD’de artan işsizlik nedeniyle geçen yıl Nisan ayında imzalamıştı.

DONALD TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

Donald Trump yönetimi Nisan 2020 tarihinde, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sebebiyle ülkede çalışacak nitelikli kişilere verilen H-1B vizelerini, mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizelerini, şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizelerini ve çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizelerini askıya almıştı.

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