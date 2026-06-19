ABD Başkanı Donald Trump: İran lideri Mücteba Hamaney cesur bir kişiliğe sahip

ABD Başkanı Donald Trump: Maalesef İran lideri Mücteba Hamaney'e zarar verdim ve kendisi yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip. Babasından farklı biri olduğunu düşünüyorum.
ABD Başkanı Donald Trump: Maalesef İran lideri Mücteba Hamaney'e zarar verdim ve kendisi yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip. Babasından farklı biri olduğunu düşünüyorum.
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