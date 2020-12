ABD Başkanı Trump duyurdu: Dr. Mehmet Öz'e yeni görev

ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.

Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor.

Mehmet Öz kimdir?

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio, ABD'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini kendisi gibi doktor olan babası Mustafa Öz'ün görev yeri olan Cleveland'da tamamlayan Öz, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kliniksel uzmanlık alanları; minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır.

Dört çocuk babası

1985 senesinde Lisa Öz ile evlenen Mehmet Öz, dört çocuk babasıdır. Mehmet Öz, halen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısıdır.

Bazı Ödülleri:

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi

Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru"

Healthy Living Magazine Dergisi tarafından "Milenyum’un İyileştiricisi"

New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru"

World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri"

Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"’a değer görüldü.