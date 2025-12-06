Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür etti

17:236/12/2025, Cumartesi
AA
ABD Başkanı Trump'tan Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için ortak başvuruda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Trump, Cumhurbaşkanı Aliyev'e mektup gönderdi.


Trump mektubunda, "Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğiniz ortak mektubunuz için size ve Başbakan Paşinyan'a teşekkür ederim. Bu önemli misyonumuzu sürdürmemiz için bize ilham veren bu onur için derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.


Mektupta Trump ayrıca, "ABD Başkanı olarak, dünya çapındaki çatışmaları sona erdirmeye ve tüm insanlar için barış ve refah sağlamaya kararlıyım. Devam eden ortaklığınızla imkansızı başaracağız." dedi.


Aliyev ve Paşinyan'ın, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlayacak anlaşmanın metni paraflanmıştı. İki lider bu törende, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için ortak başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.



#Donald Trump
#İlham Aliyev
#Nikol Paşinyan
#Nobel Barış Ödülü
#ABD
