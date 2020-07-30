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Dünya ABD Başkanı Trumptan seçim hamlesi Seçimler ertelensin
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan seçim hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan seçim hamlesi: Seçimler ertelensin

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminin ertelenmesi çağrısında bulundu. Trump, posta yoluyla oy kullanmanın olası yolsuzluklarına dikkat çekerek seçimin ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını ileri sürdü.

"Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını" belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin?" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Trump’ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddiasında bulunmuştu.

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