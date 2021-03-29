Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriyedeki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki insani duruma ilişkin üye ülkelere seslenen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Suriye'de insanların yüzde 60'ı açlık riski ile karşı karşıya. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriyedeki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun
ABD Dışişleri Bakanı Blinken

BMGK'de Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Blinken, 13,4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden 2'sinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Blinken, Suriyelilerin yüzde 60'ının da açlık riski ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Suriyeli bir kadının çocuklarını beslemek için saçını satmak zorunda kaldığını anlattı.

"Sorumluluklarımızı yerine getirmezsek bize yazıklar olsun"

Bakan Blinken, "Biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkelerimizi temsil ediyoruz ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

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"Sınır kapıları yeniden devreye girmeli"

Suriyelilere bir an önce insani yardımların ulaşması gerektiğini söyleyen Blinken, geçen sene Rusya'nın itirazı üzerine kapanan sınır ötesi insani yardımların girdiği Öncüpınar (Bab al Salam) ve Al Yarubiyah sınır kapılarının tekrar açılması ve Suriye'ye yardımların Cilvegözü dahil 3 sınır kapısından girmesi çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de açlığın önlenmesi için daha fazla insani yardıma ve bu yardımların gönderileceği daha fazla sınır kapısına ihtiyaç olduğunu belirtti.

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