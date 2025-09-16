ABD Dışişleri Bakanı Rubio Katar Emiri ile görüştü

, "Bakan Rubio, ABD ile Katar arasındaki güçlü ikili ilişkileri yeniden teyit etti ve Katar’a Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve tüm esirlerin evlerine dönmesi yönündeki çabalarından ötürü teşekkür etti. Bakan, ABD’nin Katar’ın güvenliği ve egemenliğine yönelik güçlü desteğini yineledi. Daha güvenli ve istikrarlı bir bölgeye yönelik ortak taahhütlerini ele aldı"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Bugün Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad ve Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldik. ABD-Katar güvenlik ortaklığının sürekliliğini ve daha güvenli, daha istikrarlı bir bölge için ortak taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. İsrail ile Hamas arasında barış anlaşması sağlanması ve rehinelerin eve dönmesi için Katar’ın sürdürdüğü arabuluculuk çabaları için kendisine teşekkür ettim" dedi.