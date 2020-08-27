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Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiyeyi tavsiye etti 12 il listeden çıkarıldı
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'yi tavsiye etti: 12 il listeden çıkarıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyada süren koronavirüs nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakanlık, "Türkiye'de terör örgütü PKK tehdidi''nin azaldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın küresel seyahat uyarısında Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenlerin koronavirüs salgını sebebiyle, seyahat edecek vatandaşlara yeniden değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

  • Bakanlık tarafından yayımlanan uyarıda, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır" ifadesi kullanıldı.

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TERÖR TEHDİDİ AZALDI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında 12 il için "terör örgütü PKK tehdidi" gerekçesiyle konulan 3 kodu kaldırıldı.

  • Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına terör nedeniyle Şırnak, Hakkari illeri ile Suriye sınırı çevresindeki 10 kilometre mesafe içerisinde herhangi bir noktaya gitmemeleri uyarısı yapıldı. Seyahat uyarısında Türkiye'deki PKK tehdidinin azaldığı da ifade edildi.

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