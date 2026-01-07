ABD Enerji Bakanı Wright Miami'de Venezuela petrolünü pazarladı: Kaynaklar muazzam

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Miami'de düzenlenen enerji konferansında Venezuela petrolüne ilişkin konuştu. Bakan Wright, elde edilen gelirin Venezuela halkının yararına kullanılabileceğini belirterek, "Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak satacağız." ifadelerine yer verdi.
Wright, Goldman Sachs tarafından Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkenin petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini belirten Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını dile getirdi.
Wright, ancak bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Venezuela hükümetiyle ilerleme kaydettikçe petrol endüstrisinin çökmesini önlemek ve üretimi istikrara kavuşturmak için gerekli parçaların, ekipmanların ve hizmetlerin ithalatını mümkün kılacaklarını belirten Wright, ardından mümkün olan en kısa sürede üretimin tekrar büyümeye başladığını görmeye başlayacaklarını kaydetti.
"Kaynaklar muazzam"
Wright, uzun vadede daha önce orada bulunan veya bulunmamasına rağmen orada olmak isteyen büyük Amerikan şirketlerinin oraya girmesi için gerekli koşulları yaratacaklarını aktardı.
Ülkede kısa ila orta vadede günde ek birkaç yüz bin varil üretim elde edebileceklerinin altını çizen Wright, tarihi üretim rakamlarına geri dönmenin on milyarlarca dolar ve önemli bir zaman gerektirdiğini söyledi.
Trump, ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edileceğini duyurmuştu
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamıştı.
Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.